MPF – O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para acompanhar as providências adotadas em relação à imunização contra a dengue no Acre.

O procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, responsável pelo acompanhamento, afirma que tomou a medida em razão do aumento de casos de síndromes febris arboviroses no Estado, que já ocasionam superlotação das unidades de saúde e levaram o governo do Acre a decretar emergência.

No despacho que determinou a instauração do procedimento, o procurador citou a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS) e a previsão, noticiada pelo governo, de que a imunização no Acre tenha início em março.

