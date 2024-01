A Prefeitura de Rio Branco atendeu ao pedido de socorro dos moradores do bairro das Placas, onde uma erosão causada pelo desbarrancamento do igarapé São Francisco ameaça as casas. Os moradores solicitaram à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o plantio de árvores nas encostas para conter o avanço do desbarrancamento, que já atingiu mais de 30 metros. A iniciativa visa evitar que as casas sejam engolidas pela sedimentação do solo. A ação inclui o plantio de 500 árvores, como palmeiras, mudas de caju, mangueiras e principalmente bambus, nas margens do igarapé São Francisco, para conter a erosão e proteger as residências.

