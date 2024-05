O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (6), a destinação de recursos federais no valor de R$ 3 milhões para obras de pavimentação do Ramal Pentecostes, situado na zona rural dos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Informou que a verba provém de emenda parlamentar de sua autoria, na modalidade de Transferência Especial, também conhecida como emenda ‘PIX’.

Tal investimento será dividido entre as prefeituras de Cruzeiro do Sul, que receberá R$ 2 milhões, e Mâncio Lima, que receberá R$ 1 milhão.

De acordo com o parlamentar, a previsão é que o montante seja depositado nas contas das prefeituras até novembro, uma vez que a legislação eleitoral veda o repasse de recursos pelo governo federal nos três meses anteriores ao do pleito eleitoral.

Segundo o senador, cerca de 1.800 famílias, que dependem da agricultura, se distribuem ao longo do Ramal Pentecostes, daí a importância social dessa pavimentação. Uma vez completa a obra, essas famílias terão acesso facilitado à sede dos municípios, às unidades de saúde, às escolas e a outros serviços essenciais. Além disso, a estrada é vital para o escoamento da produção agrícola ao longo de todo o ano. Petecão reconhece a importância desse projeto e afirmou:

“Sei o que representa essa obra na vida dos moradores daqueles ramais. É um sonho que vai se tornar realidade e fará grande diferença na rotina de vida dos que residem na região e precisam muito de melhores condições de trafegabilidade no ramal.”

(…)