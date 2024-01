Os mais jovens nunca ouviram falar dessa famosa loja de tecidos das décadas de 60 e 70…

As Lojas Pernambucanas, com sua história e tradição, desempenharam papel crucial no comércio de tecidos do Brasil ao longo dos anos.

Lembradas por gerações, essas lojas foram verdadeiras instituições, oferecendo uma variedade de tecidos e produtos têxteis de alta qualidade.

Sua importância transcendeu as fronteiras de Pernambuco, influenciando o cenário comercial nacional.

Agora, com um retorno triunfante e uma renovação significativa, as Lojas Pernambucanas ressurgem com uma proposta moderna e inovadora.

Além de sua oferta diversificada de produtos(roupas, calçados, eletrodomésticos…), surpreendem ao expandir seus serviços para além do comércio tradicional, oferecendo soluções financeiras, como empréstimos, para atender às necessidades emergentes de seus clientes.

Essa reinvenção demonstra não apenas a adaptabilidade da marca, mas também seu compromisso em evoluir com o tempo, continuando a ser uma parte valiosa do cenário comercial brasileiro.

E a ‘feiosa’ Paolla Oliveira foi a escolhida para levar a marca das Pernambucanas para todo o Brasil…

Só está faltando reabrir uma filial em Rio Branco(que ficava em frente à Assembleia Legislativa, ao lado da Esquina da Alegria…

J R Braña B.

