O Ministério da Educação divulgou a nota de corte parcial do Sisu 2024, disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Essa nota representa a pontuação do último aprovado nas vagas de cada curso. As inscrições ficam abertas até quinta-feira (25), com a nota de corte variando durante esse período.

O resultado do Sisu 2024 será anunciado em 30 de janeiro, com a oportunidade para não classificados na chamada regular manifestarem interesse na lista de espera até 7 de fevereiro. As instituições podem agora utilizar a lista de espera ao longo do ano para preencher vagas remanescentes. O Sisu reúne vagas de instituições públicas de todo o Brasil, permitindo o ingresso no ensino superior com base na nota do Enem. Em 2024, são ofertadas 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições públicas de educação superior.