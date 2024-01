Em parceria com o Grupo +Unidos, a Embaixada dos EUA e seus Consulados selecionam 300 jovens para o programa Access E2C 2024, focado no ensino de inglês para afro-brasileiros e indígenas. Interessados, de 18 a 40 anos, com conhecimento básico de inglês, podem se inscrever até 1º de fevereiro em https://www.maisunidos.org/inscricoes-access-e2c/. O curso online, com 210 horas, ocorrerá ao longo de 2024, com seis horas semanais. Além das aulas, haverá atividades extracurriculares e mentorias visando desenvolver habilidades linguísticas para impulsionar carreiras.

