Da PMRB

A Prefeitura de Rio Branco, atendeu ao pedido de socorro dos moradores do bairro das Placas, onde uma erosão formada pelo desbarrancamento do igarapé São Francisco, vem tirando o sono da comunidade, onde as casas estão prestes a serem engolidas pela sedimentação do solo.

Grifo meu: sugestão: que o prefeito Bocalom vá ao ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva, com um plano ousado de recuperação, revitalização e ordenamento das margens do São Chico – e peça os recursos necessários…Será que a Marina poria dificudade? Aliás, nem precisava pedir…a iniciativa deveria partir de Marina(duas vezes ministra da mesma pasta, o meio ambiente, e até agora zero obra ambiental em Rio Branco).

J R Braña B.

