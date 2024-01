A vacinação contra a dengue no Acre, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), terá início em fevereiro. O Ministério da Saúde divulgou a distribuição da vacina para 11 municípios, com enfoque em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em cidades com mais de cem mil habitantes e alto índice de casos de dengue tipo 2. Municípios vizinhos também serão contemplados. A vacinação ocorrerá nos municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Sena Madureira, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Porto Acre, Acrelândia, Bujari, Santa Rosa do Purus e Jordão, com a data a ser anunciada pelo Ministério da Saúde. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, destaca a prioridade em vacinar eficientemente o público-alvo, concentrando-se nos jovens de 10 a 14 anos, mais propensos a internações por dengue.

