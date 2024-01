Alunos de escolas em tempo integral do Acre obtiveram destaque na redação do Enem. Essa conquista reflete o comprometimento das escolas, dos estudantes e as iniciativas do governo do estado em apoio à educação. Medidas como o programa Pré-Enem Legal, suporte escolar, distribuição de material didático, plataforma Farias Brito, aulões presenciais e online, fornecimento de tablets com internet e simulados foram fundamentais para o sucesso dos alunos.

Receba as notícias de oestadoacre.com direto no celular... entre na comuna