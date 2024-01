Os portos de Cruzeiro do Sul e Porto Walter estão movimentados devido ao Festival Kãda Shawã Kaya, do Povo Shawãdawa, que ocorre de sábado a domingo. As lideranças do evento se reuniram nesta sexta, 26, para finalizar os detalhes das festividades do Povo Arara.

A aldeia é acessada pelo Rio Juruá e pelo igarapé Cruzeiro do Vale, em uma jornada de mais de oito horas de barco, proporcionando uma imersão na tradição do transporte fluvial na região.