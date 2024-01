GladsonC joga…

…E como gosta de jogar…

Candidatíssimo a senador daqui mais uns anos, sua excelência, o governador – vai surfando no bom desempenho do governo do presidente Lula…

Se reacionários fundamentalistas o questionarem lá na frente, pode dizer…: Vocês queriam o quê?, Que eu batesse de frente com o presidente que está ajudando o povo do Acre?

Pronto…!

J R Braña B.

