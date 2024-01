A extrema-direita é a prova de que a radicalização política (mesmo que imbecil e despolitizante) faz sentido e concentra atenção….

Lula não tem concentrada atenção nas suas lives e um dos motivos é: não há novidade transformadora, de fato, no que tem apresentado nas transmissões…

(embora faça um govero um milhões de vezes melhor que o desgoverno anterior, mas é um governo de coalisão, de centro, de negociação).

Conversas ao centro não chamam atenção da grande massa da população…..Soa como lorota…

As pessoas não dizem, porém, querem e adoram uma radicalização política…Radicalização, em suas diversas formas, cria expectativa…E não há expectativa em assistir as lives do presidente…Ao contrário, no mandato do despresidente passado havia a expectativa do absurdo que ele poderia dizer…Então, ficava todo mundo esperando…Até os adversários perdiam tempo em frente às telas de plataformas distintas.

Lula precisa falar e fazer a radicazação positiva…(para que a dona Maria se lembre que um dia na semana o presidente vai falar e ela vai querer ouvir).

Só a radicalização positiva(assistência social, emprego, salário, saúde, educação, ciência, dinheito no bolso, tecnlogia, obras etc…) terá efeito sobre a polarização política do mal(da extrema-direita).

Lula precisa encontrar o jeito da radicalização.

J R Braña B.

