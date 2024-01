O resultado preliminar da isenção da taxa do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) sairá na segunda-feira (29) na página do certame, na área do candidato. Cadastro na plataforma Gov.br com CPF e senha é necessário.

Os editais dos oito blocos temáticos estão no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo suporte da Fundação Cesgranrio, pelo telefone 0800 701 2028, todos os dias, das 9h às 17h.