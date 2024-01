GdA – O governador Gladson Cameli se reuniu em Brasília, nesta segunda-feira, 29, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acompanhado da deputada federal, Socorro Neri, que protocolou requerimento urgente para apreciação do projeto de doação de área federal ao Estado do Acre.

O objetivo do encontro foi discutir e viabilizar o andamento do projeto que autoriza a doação ao Acre da área remanescente da Gleba Seringal Afluente, para implantação de Unidade de Conservação de Uso Sustentável (UC). A região em questão possui cerca de 155 mil hectares e está localizada nos municípios de Feijó e Manoel Urbano.

Grifo meu: Arthur Lira mandou e desmandou no governo(?) Bolsonaro….Ainda detém muito poder com as emendas impositivas, mas já não faz o quer com o Executivo…Agora há governo…O governo Lula.

J R Braña B.

