Um parêntese para este post no X, do Lázaro.

(…)

Fechado o parêntese….

Grifo meu: percebam que há uma campanha em sintonia nos grandes Medios com manchetes responsabilizando o governo atual por um suposto déficit de 230 Bi….tudo em sintonia nos veículos apoiadores do mercado, que não querem o governo investindo, por meio do BDNES, na reindustrialização do pais…(agora o governo teve que pagar precatários(dívidas judiciais) decidido pelo Poder Judiciário, que se arrastavam há uma eternidade….tem que pagar e pronto..e isso gerou esse tal ‘déficit’)

Grifo meu: voltando ao post do Lázaro…: jornalistas do Estadão assediados para fazerem do jeito que o patrão quer…ou seja…usando o termo ‘dama do tráfico’, à época – para prejudicar o ex-ministro Flávio Dino…

Grifo meu: os geraldinos idiotas de grupos de zap não sabem nada sobre a tradição da mídia hereditária do Brasil…na verdade, a maior criadora de fake news do país contra governos trabalhistas(foi assim contra Getúlio, Jango, JK, Itamar, Lula, Dilma e agora Lula de novo).

Grifo meu 4: governos trabalhistas são aqueles que dão alguma prioridade aos anseios dos trabalhadores e da população mais pobre…é o caso do governo Lula.

Grifo meu 5: entendam de uma vez por todas: a grande mídia brasileira (Los Medios) não está (nunca esteve) ao lado dos interesses da maioria do povo (especialmente nas questões econômicas e na maioria das vezes nos assuntos políticos).

J R Braña B.

Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp … É só seguir… E pronto.