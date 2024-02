Marina Silva, ministra do MMA, tem Covid-19, mas se recupera em casa sem sintomas graves. Por precaução, agenda pública cancelada.

‘Fui diagnosticada com Covid-19 nesta quinta-feira, 1° de fevereiro. Com vacinação em dia e sem sintomas graves, me recupero em casa e despacho remotamente. Em razão do risco de transmissão, minha agenda pública foi cancelada’.

by JLab