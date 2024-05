MS – OMinistério da Saúde lançou o painel de monitoramento do programa Mais Médicos. A novidade foi anunciada durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) pelo diretor de Programa da Secretaria de Atenção Primária, Jerzey Timóteo. Esse painel oferece acesso a informações detalhadas sobre o programa, incluindo dados segmentados por região, Unidade Federativa (UF) e município. No estado do Acre, por exemplo, há atualmente 224 médicos do Mais Médicos atuando nos 22 municípios.

Dividida em eixos, a ferramenta oferece um panorama com total de vagas ativas, ocupadas, em ocupação e desocupadas; número de profissionais ativos com recortes de gênero, raça, nacionalidade, faixa etária, tipo de equipe e tipo de território no qual atuam. Também disponibiliza informações sobre a atuação na saúde indígena; vagas ativas nos programas de provimento federal; série histórica; potencial de cobertura; e glossário com os principais termos utilizados.

De acordo com o diretor, além da transparência à sociedade em geral, a disponibilização dos dados é uma estratégia para que estados e municípios possam ganhar perspectiva de planejamento, e – consequentemente – expandir o Mais Médicos em seus territórios ou reposicionar os profissionais em médio e longo prazos.

O painel pode ser acessado na página do programa.

(…)

Grifo meu: 224 médicos do programa criado pela presidenta Dilma e que desde 2023 retornou com toda força com o governo Lula.



J R Braña B.