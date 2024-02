Nos Estados Unidos, Justin Mohn, um “patriota” radical, divulgou na internet um apelo por uma revolução armada contra o governo federal, alinhado ao discurso de Donald Trump. Mohn, de 33 anos, assassinou seu próprio pai, Mike Mohn, de 60 anos. A brutalidade atingiu níveis extremos, com o agressor exibindo a cabeça do pai em um vídeo online, onde propagava discurso racista e xenófobo, alegando que o ato era uma resposta à suposta traição do pai, um funcionário público do governo federal “a serviço de Biden”.

by JLab