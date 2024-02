… Para equilibrar as consequências da democracia quando se favorece muito o individualismo… (by JLab)

#Brasil

oestadoacre reproduz trecho da fala do Ministro, na abertura do ano Judiciário no STF.

Para Barroso:

— Felizmente, eu não preciso gastar muito tempo nem energia falando de democracia porque as instituições funcionam na mais plena normalidade, em convivência harmoniosa e pacífica de todos — afirmou.