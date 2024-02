Nôemia e Edvaldo: história de amor que começou no forró completa dois meses

O forró do Senadinho retornou nesta sexta-feira no espaço O Casarão, no centro de Rio Branco, com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Ao som do grupo musical Hélio Melo, pelo menos quinze casais se conheceram, incluindo Nôemia Lira e Edvaldo Costa, que estão juntos desde dezembro. O casal celebra dois meses de namoro neste sábado.

by JLab