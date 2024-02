GdA realizou mais uma edição do programa Juntos pelo Acre, priorizando qualidade de vida e dignidade no bairro Taquari neste sábado, 3.

Em parceria com Segov e o gabinete da vice-governadora, o governo continuou as ações do projeto na rua Baguari, com destaque para a escola João Mariano da Silva.

Foram oferecidos serviços de cidadania, saúde e políticas públicas, seguindo o conceito de qualidade de vida da OMS.

Para o gov. GladsonC

“Aqui vejo a vontade de promover união e paz, refletida na população e companheiros de governo. Juntos, trabalhamos para melhorar a vida dos acreanos, superando os desafios e impulsionando o potencial do Acre.”

