4 de fevereiro e o Dia Mundial de Combate ao Câncer destaca a importância do diagnóstico precoce, conforme alertado pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.

Um levantamento revelou que 31% dos mais de 760 oncologistas consideram o diagnóstico tardio como um grande desafio no controle do câncer no Brasil.

Entre as questões apontadas estão falhas no acesso e qualidade dos exames (19%) e a falta de eficazes campanhas de conscientização (5%).

A pesquisa destaca a dificuldade de acesso a novos tratamentos como o principal problema.

Para a Pres. da SBOC, Anelisa Coutinho

O censo revelou desafios dos profissionais. Com base nisso, a SBOC busca parcerias para apoiar o governo em ações para acesso a novas terapias. Além disso, promove ações de conscientização e prevenção do câncer em eventos e canais de comunicação.

