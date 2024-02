A Escola Paulo Freire, com alunos e equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da SEE, realizou, na última sexta-feira, 2, uma ação de Busca Ativa no bairro Belo Jardim para ampliar o acesso à educação, especialmente a EJA.

O grupo distribuiu panfletos, conversou com a comunidade nas ruas e usou um carro de som para chamar interessados e fornecer informações sobre matrículas.

Rosilene Bastos

Compartilhou sua experiência pessoal, enfatizando sua decisão de retornar à escola e seu sonho de cursar uma faculdade e ainda ressaltou a importância do estudo para alcançar objetivos na vida.

