A Sesacre quer que o Carnaval seja seguro e saudável, promovendo a conscientização sobre a prevenção das ISTs e incentivando práticas responsáveis entre os foliões.

Para isso acontecer…

GdA está lançando a Campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) para o Carnaval de 2024, em parceria com a Sesacre, SAE-AC e Osc Amar. A campanha promove práticas seguras durante o feriado, incluindo educação em saúde e distribuição de preservativos masculinos e femininos, fôlderes e cartazes.

Para Jozadaque Beserra, chefe do Núcleo Estadual de ISTs da Sesacre

A Sesacre está comprometida em facilitar o acesso aos preservativos, especialmente para aqueles em situação vulnerável. Ele enfatizou o objetivo de garantir que todos os foliões desfrutem do Carnaval de forma segura, com informações claras e cuidado com a saúde.

Para o secretário de Saúde, Pedro Pascoal

Esta campanha é uma forma de celebrar o Carnaval enquanto promove a saúde. É importante focar na proteção, incentivando o uso da camisinha e aumentando a conscientização sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Ressaltou ainda que não se trata apenas de prevenir o HIV/AIDS, mas também de todas as ISTs.”

