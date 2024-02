Prazo para pagamento da taxa de inscrição se encerra nesta sexta-feira (16/2). As provas serão aplicadas no dia 5 de maio

SERVIÇO CNPU – De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Estado do Acre registrou 22.861 mil inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU). Foram mais de 2,65 milhões de inscritos em todo o país. Para garantir a participação no certame, os inscritos devem efetivar o pagamento da taxa de inscrição, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), até esta sexta-feira (16/2). As taxas são de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5/2/24.

No Acre, o Concurso Unificado terá 2 cidades de prova, sendo elas, Cruzeiro do Sul e a capital Rio Branco.

(…)

Grifo meu: poderia ser mais…Porém é a maior inscrição no Acre para um concurso público…Nacional, o que é inédito.

J R Braña B.