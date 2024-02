O Brasil avançou significativamente no combate às doenças que afetam as pessoas mais vulneráveis…

O presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, lançaram o programa “Brasil Saudável”…

O programa segue as metas globais da ONU…

Essa política visa erradicar doenças que afetam comunidades carentes…

175 cidades prioritárias foram identificadas para receber ações específicas.

No Acre, cidades como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco são focos iniciais do programa…

