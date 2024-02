EBC – O ex-presidente Jair Bolsonaro não respondeu aos questionamentos da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (22), no depoimento para investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado no Brasil. Ele chegou à sede da PF, em Brasília, por volta das 14h20, e não falou com a imprensa.

(…)

Grifo meu: o corajoso…Como o povo brasileiro elegeu um cidadão desses presidente da república….

Grifo meu 2: silencia em frente ao delegado, mas quer falar aos seus na paulista no fim do mês para atacar as instituições do país…

Grifo meu 2: lembram de Lula na frente do então juiz Moro e mesmo dentro da PF, quando esteve preso? Pois é…Nunca lhe faltou coragem…

J R Braña B.