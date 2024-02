Ative nossas notificações

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realiza durante este sábado, 24, uma ação de retirada de entulhos dos pilares das pontes sobre o Rio Acre, em Rio Branco. A ação se dá devido à cheia do rio, o que pode ocasionar o acúmulo de galhos e troncos de árvores nas bases das estruturas das pontes.

Como medida preventiva, o Deracre tem uma embarcação e um flutuante de apoio permanentes ancorados no bairro da Base, que funcionam 24 horas. Isso ajuda no trabalho da equipe na retirada dos entulhos, galhos e troncos de árvores que ficam nos pilares.

A diretora de Portos e Aeroportos do Deracre, Thaís Cabral, destaca que esta é uma atividade de preservação, já que o acúmulo de entulhos nos pilares de sustentação impossibilita o fluxo das águas.

“Mais um trabalho sendo realizado pelo Deracre com a cheia do rio Acre em Rio Branco. Estamos com a nossa equipe trabalhando na limpeza e remoção dos entulhos nos pilares”, destacou.

O Deracre segue trabalhando em todo o estado.

