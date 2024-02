GdA decreta estado de emergência em 17 dos 22 municípios acreanos devido às inundações causadas pelo aumento dos níveis dos rios e igarapés. Rio Acre atingiu, nesta manhã, 15,92 metros, ultrapassando cota…

Jordão, com apenas 9 mil habitantes, enfrenta situação crítica com 80% da população afetada pelas águas do Rio Tarauacá. Prefeito Naudo Ribeiro decreta emergência e calamidade pública no município…

Em nove cidades prioritárias, 46 abrigos públicos acolhem 5.578 desabrigados, enquanto 5.703 estão desalojados…

Confira os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 481

Pessoas desalojadas: 274

N.º de bairros atingidos: 33

Abrigos: 10

Plácido de Castro

Pessoas desabrigadas: 22

Pessoas desalojadas: 200

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri

Pessoas desabrigadas: 43

Pessoas desalojadas: 77

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 1

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 77

Pessoas desalojadas: 0

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 1

Assis Brasil

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Epitaciolândia

Pessoas desabrigadas: 1.010

Pessoas desalojadas: 750

N.º de bairros atingidos: 3

Abrigos: 8

Santa Rosa do Purus

Pessoas desabrigadas: 359

Pessoas desalojadas: 960

N.º de bairros atingidos: 1

Abrigos: 3

Brasileia

Pessoas desabrigadas: 1.540

Pessoas desalojadas: 1.256

N.º de bairros atingidos: 8

Abrigos: 10

Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros)

Para os próximos dias

A previsão é que as chuvas continuem sendo intensas na região.

Cuidado com a rede elétrica

Para prevenir acidentes, a concessionária de energia elétrica Energisa orienta aos clientes afetados pela cheia a não tentar consertar eventual falta de energia. Se a casa for atingida pela água da enchente, desligue o disjuntor de energia (chave geral).

(…)

A Energisa reforça que, ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente deve entrar em contato pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.

(…)