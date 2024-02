União de forças…

Governadores de todo o Brasil expressam apoio ao governador GladsonC, oferecendo ajuda para superar as alagações…

Helder Barbalho, governador do Estado do Pará, declarou: “Amigo Gladson, conte com o Pará para o que precisar aí diante das enchentes”.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, afirmou: “Governador Gladson, fiquei sabendo agora das enchentes no seu estado pela postagem do Helder. Me coloco à disposição para o que precisar”.

Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, expressou: “Governador Gladson, o Rio Grande do Norte é solidário e à disposição, amigo, para ajudar no que for possível”.

Clécio Luis, governador do Estado do Amapá, reforçou: “Amigo, conte com o Amapá”.

GdA declarou estado de emergência por 180 dias em 17 cidades do Acre afetadas por inundações, destacando Assis Brasil, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Xapuri como as mais críticas.