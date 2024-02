Ative as notificações oestadoacre.com e acompanhe as correntes de solidariedade

A campanha ganha reforço com a parceria da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sinjus-AC) e a Associação dos Notários e Registradores (Anoreg/AC).

A Justiça acreana realiza mais uma vez a Campanha Solidária em apoio aos atingidos pela enchente dos rios e igarapés, que afetam milhares de famílias de alguns municípios do Acre.

A administração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com a parceria da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sinjus-AC), e a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg/AC), por meio de sua Rede Ambiental e de Responsabilidade Social, presta solidariedade arrecadando roupas, alimentos, colchões e produtos de limpeza.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, ressalta que o momento é de união entre Poderes, instituições e sociedade civil organizada, para que a população atingida tenha o apoio necessário. “É uma situação muito triste que muitas famílias enfrentam, perdendo seus pertences e saindo de seus lares para escapar da enchente. É essencial nos mobilizarmos para apoiar essas pessoas”.

Pontos de Coletas em Rio Branco

Guaritas do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC);

Fórum Barão do Rio Branco;

Palácio da Justiça;

Cidade da Justiça.

Você também pode contribuir doando qualquer quantia na conta da Asmac, por meio da chave PIX 01.709.293/0001-43 (CNPJ).

Parceiros em ação

O presidente da Asmac, Gilberto Matos, reforça o pedido de apoio às magistradas e magistrados do Judiciário acreano. “Já tivemos o exemplo do quanto esta campanha pode contribuir com as pessoas atingidas pelas cheias dos rios. Estamos empenhados em conseguir as doações que forem possíveis para que essa ajuda chegue o mais rápido”.

Sinjus-AC, Rangel Araújo, apoia essa parceria juntamente com o TJAC e a Amasc para ajudar as pessoas que estão passando por esse momento de dificuldade. “Não é a primeira vez que passamos por uma enchente desta proporção. Por isso, conto com o apoio de todas as servidoras e servidores, magistradas e magistrados, além da sociedade civil, para ajudar doando em todos os locais”.

A vice-presidente da Anoreg/AC, Valéria Aquino, também falou da mobilização dos notários e registradores. “A Associação de Tabeliães e Oficiais de Cartório do Acre se sensibiliza com a população acreana nesse momento de dor e desalento com as cheias recorrentes do Rio Acre. Nos unimos e engarfamos recursos, por meio de sua Rede Ambiental e de Responsabilidade Social, para tentar ajudar as famílias que se encontram nos abrigos.

Sobre funcionamento do Judiciário

O Judiciário informa que o expediente forense e a contagem dos prazos processuais, das Comarcas de Brasiléia e Assis Brasil, estão suspensos a partir desta segunda-feira, 26 de fevereiro, até a próxima sexta-feira, 1º de março.

As Comarcas de Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, também foram atingidas pelas cheias dos rios, mas seguem recebendo apoio das diretorias da Regional do Vale do Alto Acre e Regional do Vale do Juruá.