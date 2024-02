Não escapa um…

Nem todos os fazendeiros(empresários) são bolsonaristas e atrasados politicamente…

Porém, todo mau fazendeiro(e empresários), esses que desrespeitam a Lei, o meio ambiente e as regras trabalhistas de seus funcionários – são, sem exceção, bolsonaristas…

Está no DNA!

Hoje o ac repercute notícia de um site ambiental do Pará, da cidade de Medicilândia (homenagem a um milico que foi presidente sem voto, portanto, um ditador), que dá conta que o filho de Darly Alves, Darcy, réu confesso condenado pelo assassinato de Chico Mendes, virou presidente de um partido político…

Qual partido?

Só podia ser o PL, o partido de Bolsonaro…

Chico Mendes me mandou um zap há pouco depois que enviei a ele a notícia que saiu no Pará……:

–Saber que essa pessoa, que confessou ter me matado na minha própria casa em Xapuri em 1988 – ocupar posição política é uma tristeza, um insulto à justiça e à causa pela qual dei minha vida.

Em tempo: Chico Mendes é eterno no Acre, no Brasil e se falará dele no próximo milênio….Para a tristeza dos reacionários…ops, bolsonaristas…que dá no mesmo.

Em tempo 2: quer ver a notícia que o site do Pará deu? Aqui

J R Braña B.