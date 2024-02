Ative notificações agora mesmo!

___

As redes públicas de ensino médio iniciam o envio mensal de informações de matrícula pelo Sistema Gestão Presente, conforme Termo de Compromisso do Programa Pé-de-Meia…

As mesmas podem transmitir informações ao MEC por planilha ou API, garantindo a segurança dos dados. Os Atrasos podem afetar pagamento de incentivos do Pé-de-Meia…

Incentivo-Matrícula – As informações desse primeiro período devem ser consolidadas até 8 de março, para que os alunos elegíveis ao Programa Pé-de-Meia possam receber o Incentivo-Matrícula, o qual será pago em parcela única no valor de R$ 200, entre os dias 26 de março e 7 de abril.

Pé-de-Meia – Instituído pela Lei n. 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. Seu objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social. Os estados, o Distrito Federal e os municípios vão colaborar e prestar as informações necessárias à execução do incentivo, a fim de possibilitar o acesso a ele para os estudantes matriculados nas respectivas redes de ensino, conforme previsto na Lei n. 14.818/2024.