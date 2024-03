Cuidados: se a casa for alagada, não mexer na rede elétrica e desligar o disjuntor.

Energisa atua em conjunto com Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para garantir segurança durante resgates. Clientes devem reportar perigos na rede elétrica pelos canais: aplicativo Energisa ON, Gisa ou 0800-647-7196.

O Rio Acre atingiu 17,68m na capital, o que já é uma das maiores enchentes desde 1971…

E segue acima da cota de transbordo e atinge 17,75m na capital, a segunda maior enchente…

Os dados do Corpo de Bombeiros Militar do Acre: 91 abrigos públicos atendem 9.516 desabrigados em 13 cidades. Há ainda 16.933 desalojados e 12 mil afetados pela cheia do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul…

Veja os números por cidade

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 1.959

Pessoas desalojadas: 1.516

N.º de bairros atingidos: 47

Abrigos: 13

Plácido de Castro (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 210

Pessoas desalojadas: 563

N.º de bairros atingidos: 7

Abrigos: 7

Tarauacá (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 5

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 462

Pessoas desalojadas: 274

N.º de bairros atingidos: 14

Abrigos: 10

Epitaciolândia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

N.º de bairros atingidos: 6

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 1.816

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

N.º de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

N.º de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manuel Urbano

Pessoas desabrigadas: 321

Pessoas desalojadas: 31

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 3

Feijó

Pessoas desabrigadas: 57

Pessoas desalojadas: 67

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 2

Segurança do Estado orienta atingidos pela enchente

Em todo o Acre, dois números telefônicos garantem contato direto dos atingidos pela enchente com as autoridades estaduais. São 190, da Polícia Militar, e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Por meio dos canais controlados pelo Centro integrado de Comando e Controle Estadual (Cicce), a população pode fazer registros de ocorrência e solicitar atendimentos de urgência e emergência.

Há um efetivo empenhado (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias de Estado) para atender as famílias necessitadas.

Obs.: Os números podem sofrer alterações conforme o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Estado orienta vítimas das alagações

Números 190 e 193 conectam vítimas às autoridades…

Previsão para segunda-feira, 4 de março.

Sol com nuvens e chuvas à tarde e à noite…