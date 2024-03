O Rio Acre continua acima da cota de transbordo e na manhã desta quarta-feira, 6 de março, chegou a 17,84 metros, na capital.

Com base nos dados de ocorrências disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) nas 14 cidades mais críticas, há 100 abrigos públicos atendendo 10.247 pessoas desabrigadas. Ainda há 17.672 pessoas desalojadas, ou seja, que foram para casa de familiares ou amigos. Além disso, em Cruzeiro do Sul, 12.000 pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Juruá.

Veja os números por cidade:

Rio Branco

Pessoas desabrigadas: 2.125

Pessoas desalojadas: 1.734

N.º de bairros atingidos: 50

Abrigos: 13

Plácido de Castro (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 232

Pessoas desalojadas: 1.500

N.º de bairros atingidos: 13

Abrigos: 2

Xapuri (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 210

Pessoas desalojadas: 563

N.º de bairros atingidos: 7

Abrigos: 7

Tarauacá

Pessoas desabrigadas: 486

Pessoas desalojadas: 2.500

N.º de bairros atingidos: 7

Abrigos: 5

Assis Brasil (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 340

Pessoas desalojadas: 125

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 4

Jordão (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.706

Pessoas desalojadas: 2.061

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 7

Sena Madureira

Pessoas desabrigadas: 603

Pessoas desalojadas: 370

N.º de bairros atingidos: 15

Abrigos: 12

Epitaciolândia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.754

Pessoas desalojadas: 2.150

N.º de bairros atingidos: 6

Abrigos: 11

Santa Rosa do Purus (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 521

Pessoas desalojadas: 1816

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 6

Brasileia (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 1.276

Pessoas desalojadas: 2.220

N.º de bairros atingidos: 12

Abrigos: 16

Marechal Thaumaturgo (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 192

Pessoas desalojadas: 2.110

N.º de bairros atingidos: 3

Comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas atingidas: 119

Abrigos: 5

Manoel Urbano

Pessoas desabrigadas: 600

Pessoas desalojadas: 130

N.º de bairros atingidos: 2

Abrigos: 4

Feijó

Pessoas desabrigadas: 57

Pessoas desalojadas: 78

N.º de bairros atingidos: 4

Abrigos: 2

Porto Walter (sem atualização)

Pessoas desabrigadas: 145

Pessoas desalojadas: 315

N.º de bairros atingidos: 5

Abrigos: 6