O Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta sexta-feira (8), a liberação de mais R$ 9,7 milhões pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ações de ajuda humanitária aos desabrigados pelas enchentes. Informou que são recursos do governo federal que já estão na conta das prefeituras para socorrer a população.

Sobre os recursos, Petecão listou os municípios beneficiados: a capital Rio Branco recebeu mais de R$ 4 milhões; Jordão, mais R$ 1,8 milhão; Assis Brasil, quase R$ 936 mil; Santa Rosa do Purus, cerca de R$ 702 mil; Porto Acre, R$ 618 mil; Plácido de Castro, R$ 594 mil; Porto Walter, mais de R$ 546 mil; Xapuri, R$ 350 mil e Sena Madureira, mais de R$ 187 mil.

“Esse dinheiro chegou a tempo e será muito importante para ajudar as famílias que perderam muitos bens materiais com as enchentes. Com esses recursos, poderemos fornecer cesta básica com alimentos, água potável, colchões, kits dormitório (lençol, fronha e travesseiro); kits de higiene e de limpeza, além de outros itens básicos de necessidade para as pessoas que estão nos abrigos”, destacou.

O Senador ressaltou que a liberação da verba foi resultado de um trabalho conjunto com o governo federal.

“Desde o início das enchentes, estivemos em contato com o ministro Waldez Góes, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e também com o presidente Lula para garantir que os recursos fossem liberados o mais rápido possível”, afirmou.

Petecão também destacou a importância da atuação dos prefeitos na agilização dos processos enviados ao Ministério e na atenção às famílias necessitadas.

“O trabalho dos prefeitos e suas equipes foi essencial para que a ajuda chegasse o mais rápido possível às famílias que mais precisam”, concluiu.