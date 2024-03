(Agência Brasil) O Flamengo deu um passo importante para chegar à final do Campeonato Carioca no último sábado (9), no Maracanã. Com gols de Everton Cebolinha e Pedro, o time do técnico Tite abriu 2 a 0 na disputa contra o Fluminense pela semifinal da competição.

Em tempo: o Fla acha que já ganhou… Sábado, descobriremos. (by JLab)