O Instituto Federal do Acre (Ifac) reabriu as inscrições para o curso de curta duração sobre gestão e aplicações na indústria 4.0. Ao todo, estão sendo ofertadas 80 vagas para estudantes de nível médio a superior, como também para pessoas que já concluíram a graduação.

Acesse o edital de reabertura das vagas (publicado em 08/03/2024): editais.ifac.edu. br/edital/visualizacao/5549/

A formação faz parte do projeto “Mão na Massa Indústria 4.0”, que conta com parceria do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS Amazonas) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (FACTO.

O projeto visa capacitar estudantes em conteúdos atuais, alinhados aos pilares da Indústria 4.0, contribuindo para o desenvolvimento de um ecossistema que permita o avanço do conhecimento tecnológico e a transformação da economia na região.

Garanta sua vaga! – Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário de inscrição on-line e anexar, em um único arquivo PDF, a cópia de um documento de identificação com foto (RG ou CNH) frente e verso, e comprovante de escolaridade.

Conforme o novo cronograma publicado, as aulas serão iniciadas no dia 16 de março e vão acontecer de forma presencial aos sábados, das 7h30 às 12h30, no Campus Rio Branco (Conjunto Xavier Maia). O curso conta com carga horária de 200 horas e está dividido em dois módulos. Confira abaixo as disciplinas que serão ofertadas:

Módulo I: Introdução aos conceitos de gestão e sua importância na indústria 4.0; Fundamentos da cadeia de suprimentos e logística na era da indústria 4.0; sistemas de gestão aplicados à indústria 4.0;

Módulo II: automação industrial e internet das coisas; inteligência artificial e machine learning na indústria 4.0; manufatura aditiva e impressão 3D; análise de dados e big data na tomada de decisões; robótica colaborativa e sistemas cibernéticos;

O resultado preliminar será publicado no dia 13 de março, com prazo para recurso no dia 14 de março. A lista final de inscritos será divulgada no dia 15 de março.

Dúvidas e demais informações devem ser encaminhadas para a comissão de seleção, pelo e-mail: [email protected]