O contribuinte que quiser preencher a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 poderá baixar o programa gerador. É que a Receita Federal antecipou a liberação do programa, prevista para sexta-feira, dia 15, quando se inicia o prazo de entrega das declarações.

Os contribuintes com conta gov.br ouro e prata terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida, que traz informações como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos. Para evitar erros, é importante verificar se as informações estão corretas antes do envio.

O programa poderá ser baixado também em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS.

Segundo o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, com a antecipação o contribuinte pode verificar as informações necessárias e se for o caso, levantar documentações.

O programa de entrega da declaração do Imposto de Renda começa às 8 horas da manhã da próxima sexta-feira (15) e vai até 31 de maio. A Receita espera receber 43 milhões de declarações.

Quem não entregar dentro do prazo, pode ter que pagar multa mínima de R$ 165,74 com valor máximo correspondente a 20% do Imposto sobre a Renda devida.

Lembrando que o site da receita é o gov.br/receita.