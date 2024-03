oestadoacre.com reproduz informações do site Na Marca do Cal, do Manoel Façanha.

Após reunião remota ocorrida nesta sexta-feira (15) com a presença dos 64 clubes participantes da Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou regulamento, grupos e as cotas da quarta divisão nacional.

Conforme ficou acertado entre os dirigentes e a CBF, o torneio começa no próximo dia 28 de abril com as equipes participantes dividida em oito grupos, regionalizados, com oito clubes cada.

O futebol acreano será representado pelas equipes do Rio Branco e Humaitá. Os dois clubes foram inseridos no Grupo A1. Manauara, Manaus e Princesa do Solimões, do Amazonas, Porto Velho, de Rondônia, São Raimundo, de Roraima, e Trem, do Amapá, completam o grupo.

Na primeira rodada, o Humaitá recebe o Porto Velho–RO, enquanto o Rio Branco estreia fora de casa contra o Manauara.

