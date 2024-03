O GdA, por meio da Secretaria Adjunta de Articulação Esportiva e Juventude, e em parceria com a Federação Acreana de Futsal (FAFS), realizou neste sábado, dia 16, no ginásio Álvaro Dantas, o ginásio coberto, a abertura do campeonato feminino de futsal.

A competição, que terá duração de 40 dias, com previsão de término para o final do mês de abril, será realizada com a participação de 20 equipes, das quais 18 são de Rio Branco e outras duas do interior, Vênus, do município de Sena Madureira e Vila City, de Manoel Urbano.

(…)

A atleta Francisca Nunes, da equipe Acre Esportes, que é, na verdade, um projeto social, uma escolinha de futebol que atende em torno de 180 crianças. “Minha expectativa é que o nosso time se saia bem e a gente faça muitos gols”, destacou.

Em tempo: quando uma jogadora tem sua vida transformada pelo esporte, não é apenas ela quem se beneficia. É toda uma comunidade que se inspira e se fortalece. Boa sorte e que todas possam fazer o seu melhor…

by JLab