Exposição será lançada às 11h30 no Palácio da Justiça e homenageará 17 mulheres que contribuíram com a construção do Sistema de Justiça, romperam preconceitos e conquistaram lugares de poder historicamente negados as mulheres

Primeira juíza, primeira governadora do Acre e Brasil, primeira congressista, primeira senadora do Acre, primeira acreana ministra, heroína da Revolução Acreana, primeira delegada do Acre, primeira mulher a tornar-se coronel da Polícia Militar do Acre, primeira a integrar o Corpo de Bombeiros, primeira advogada, radialista que enfrentou o machismo para trabalhar, sindicalista que organizou a fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais em Brasiléia, todas as mulheres importantes que construíram o Estado. Mas, você sabe quem elas? Conhece seus nomes e a história delas?

Com esse intuito de ouvir estas vozes, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, organizou com a Diretoria de Informação Institucional (Diins) a galeria “A Voz Cidadã Acreana”, que será lançada na próxima quinta-feira, 21, às 11h30, no Palácio da Justiça, no Centro de Rio Branco.

A exposição permanente é composta por fotos dessas mulheres e também é uma homenagem à força da mulher acreana, afinal o último 8 março foi o Dia Internacional da Mulher e por conta da emergência pública, vivida pelas famílias acreanas com as inundações dos rios e igarapés, as ações comemorativas foram suspensas, para a Justiça auxiliar as pessoas desabrigadas.

Serão 17 mulheres que compõem a galeria, mulheres ligadas a história do Acre e a implantação e consolidação do Sistema de Justiça do Estado, assim como, responsáveis por construir políticas públicas e romper preconceitos e discriminações ao ocupar espaços de poder dos quais as mulheres são historicamente excluídas.

