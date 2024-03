GdA – Durante a abertura do Seminário Internacional: a Política de Fronteira e a Bioeconomia na Amazônia Legal, em Manaus (AM), nesta quinta-feira, 21, o governador Gladson Cameli agradeceu o apoio que recebeu do governo federal e do presidente Lula nas cheias dos rios e igarapés do estado, no início do mês, e destacou a importância da desburocratização e combate às desigualdades para o processo de inovação e desenvolvimento de base sustentável.

-A Amazônia é nossa, e precisamos estar unidos pelo seu desenvolvimento, pelo fortalecimento da segurança das suas fronteiras e por uma economia sustentável, mas não temos como fazer isso sem uma política de desburocratização efetiva e voltada para a realidade da nossa região – disse Cameli.

