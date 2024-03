Cheio de mistérios e maravilhas, cada momento celebra as tradições dos povos indígenas, moldando nossa identidade ao longo do tempo com seus rituais, lendas e costumes.

Há uma mistura de culturas, onde a influência dos estados do norte e nordeste do Brasil se mistura com a tradição local. Isso cria uma característica única que define a identidade cultural do estado…

Descubra a autêntica criatividade local no artesanato do Acre, feito com elementos da floresta como cipós, sementes e madeiras…

Cada peça, desde cestarias elaboradas até esculturas detalhadas, são obras-primas que não só mostram a habilidade do artesão, mas também contam uma história profunda que reflete a conexão especial com a natureza…

Aproveite os diversos sabores da culinária do Acre, com pratos tradicionais como tacacá, pato no tucupi e pirarucu assado. Cada "garfada" é uma viagem que revela a conexão especial entre comida e cultura… A cultura do Acre não se resume apenas ao artesanato e à culinária; É um compromisso com a preservação ambiental e a defesa da floresta amazônica, dos maiores tesouros do país… Um dos estados mais preservados ambientalmente, o Acre desempenha papel crucial na proteção da Amazônia e na promoção de práticas sustentáveis de desenvolvimento… Na luta pela preservação, destacou-se Chico Mendes, ícone na defesa ambiental e dos direitos das comunidades locais. Seu legado inspira gerações na preservação da natureza e da cultura do Acre… A cultura é uma viagem cativante pelas tradições, sabores e valores que a tornam única… Venha conhecer…