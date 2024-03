O Festival Huwã Karu Yuxibu, iniciado em 22 de março e com término previsto para 31 de março, destaca-se como um importante evento cultural indígena, evidenciando o compromisso com preservação e o fortalecimento das tradições de seus povos originários.

No Centro Huwã Karu Yuxibu, situado no quilômetro 36 da Estrada Transacreana, o governador Gladson Cameli se juntou a líderes indígenas e defensores da cultura neste sábado, 23, para comemorar a ocasião histórica. O evento ecoou com as vozes dos Huni Kuin, um povo que molda sua história nas profundezas da floresta e nas correntes dos rios amazônicos.

O cacique Mapu Huni Kuin, representante de uma herança viva que ultrapassa fronteiras, expressou sua gratidão pela parceria com o governo estadual. Mapu não apenas celebrou a riqueza de sua cultura, mas também construiu pontes entre diferentes mundos, unindo tradição e modernidade de forma harmoniosa. Em breve, ele viajará para Los Angeles, EUA, para apresentar parte de seus quatro álbuns musicais a um público internacional, após seu sucesso na novela Terra e Paixão.

(…)