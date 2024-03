Marcelo Freixo. ex-deputado federal do Rio e presidente atual da Embratur Brasil

-Foi para Rivaldo Barbosa(chefe da Polícia Civil) que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigia ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Agora Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro.

(…)



Grifo meu: a sociedade entre o crime organizado e parte da política, que faliu o estado espelho do Brasil no mundo.

Em tempo: CBN cobre neste domingo esse fato

J R Braña B.