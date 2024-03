Da rede social do presidente da França, Emmanuel Macron

‘Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!

‘Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.

‘Em Belém, pudemos caminhar juntos por essa Amazônia compartilhada e confirmar nossa determinação comum de lutar pelas florestas e pelas pessoas.

Vimos no Rio a força da nossa cooperação no setor da defesa, com o lançamento do Tonelero, o terceiro submarino da nossa parceria.

Tivemos discussões extremamente proveitosas com o mundo econômico, cultural e intelectual em São Paulo.

Estabelecemos uma meta importante para abril de 2025: retomar as temporadas interculturais entre o Brasil e a França.

Também decidimos aumentar os intercâmbios científicos, artísticos e estudantis.

Planejamos aumentar o número de estudantes brasileiros na França para 8.000 até 2026, atualmente são 5.000, e desenvolver o bilinguismo com novas seções de língua francesa e portuguesa(que volte o francês às escolas brasileiras, porque estão acabando até com o Español- J R Braña B.)

Sua eleição, querido Lula, e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós.

Acreditamos na democracia.

‘Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso.

‘Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum.

‘Acabamos de inaugurar um novo capitulo na nossa relação!

‘Viva a amizade entre o Brasil e a França !

(Emmanuel Macron)

xxxx

✔Grifo meu: além do simbolo que representa o encontro, agendas importantes foram concretizadas…Macron trouxe 120 empresários ao Brasil…. As empresas francesas, entre as estrangeiras, são as que mais geram empregos no Brasil.

Grifo meu 2: a primeira vez que fui à França tirei essa foto(abaixo), de dentro do Rio Sena num barco – da Assembleia Nacional, o Congresso Nacional deles, local onde nasceu o conceito de Esquerda e Direita…Foi exatamente aí que começou…

Grifo meu 3: a recíproca é verdadeira….Os brasileiros amam a França…

J R Braña B.