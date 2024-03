Na Folha de S. Paulo

O governo Lula (PT) nomeou nesta sexta-feira (29) o general Richard Nunes para assumir o Estado-Maior do Exército, segundo posto mais relevante da força.

A mudança, que já era prevista, foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta e efetivada na véspera, durante assinatura da promoção de oficiais e trocas nas forças com presença dos comandantes e do ministro José Múcio Monteiro (Defesa) no gabinete de Lula.

Segundo integrantes do governo, trata-se de uma movimentação comum nas forças.

(…)

Grifo meu: descontaminar as Forças Armadas do extremismo e do golpismo é tarefa urgente do Brasil….Já começou….

J R Braña B.