Payet, jogador do Vasco, foi liberado para acompanhar o presidente da França durante encontro com o presidente Lula.

A relação entre Payet e Macron é antiga. O presidente francês é torcedor declarado do Olympique de Marselha, clube onde o meia é ídolo e pelo qual jogou oito temporadas. Em setembro de 2021, no seu primeiro mandato, Macron visitou Marselha e recebeu das mãos do jogador uma camisa da equipe.

Emmanuel Macron:

– É uma camisa única e significa muito para mim o fato de Dimitri ter sido generoso o bastante para me presenteá-la. -Agora a minha coleção está completa. Payet: Voto contra a extrema-direita (em 2021) Payet votou em Emmanuel Macron, que disputou contra a extrema-direira francesa, e justificou: -Estamos completamente cientes das dificuldades enfrentadas pela população francesa e, por isso, estamos convencidos de que votar em um partido que coloca em perigo os valores republicanos seria o pior remédio. O esporte no qual acreditamos, com os valores olímpicos, é feito de amizade e respeito; é um lugar de diversidade e que recusa a discriminação.

‘Tu es Vascão, je le sais’ (Tu é Vascão, eu sei disso) – Payet ao presidente Lula, que é torcedo do Vasco no Rio de Janeiro. (…) Grifo meu: já sabem quem ele não apoiaria no Brasil, né? Jogador de futebol politizado, consciente do mundo…Bem diferente dos daqui… J R Braña B. Canal Público oestadoacre.com no WhatsApp… Só clicar aqui, seguir… E pronto!