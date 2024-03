GdA – A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac)e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverão trabalhar em parceria no estado. No mês de abril deverá ser assinado o acordo de cooperação, com o objetivo de reforçar especialmente a fiscalização nas estradas.

A parceria foi acertada entre o presidente da Ageac, Luis Almir, com o superintendente de fiscalização da ANTT, Felipe Freitas, em reunião, nesta semana (quinta, 28), na sede daquele órgão, em Brasília. O pedido de apoio partiu do presidente da Ageac.

(…)

Grifo meu: vamos ver se agora vira uma política pública permanente de cuidado com as rodovias…Não acredito, mas vou dá um crédito…Porém, primeiro tem que recuperar as BRs integralmente de forma decente….Falando nisso…Veja o Legado deixado aqui



J R Braña B. – hoje direto do principado de Sena